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Monza

Modena

Monza, ufficiale: Paolo Bianco è il nuovo allenatore

Si aspettava solo l'ufficialità ed è arrivata: Paolo Bianco è il nuovo allenatore del Monza. Dopo la salvezza, arrivando in corsa, con il Frosinone, il tecnico è chiamato a misurarsi in una nuova…

Sassuolo

Monza, ufficiale il primo acquisto: ecco Pedro Obiang

Il Monza, dopo la tortuosa passata stagione in Serie A, cercherà di ritornare in massima serie dopo solo un anno. Oltre il tema legato all'allenatore, i brianzoli hanno ufficializzato il primo…

Modena

Monza, vicino Bianco per la panchina: l'indiscrezione

Il Monza si appresta ad affrontare, dopo tre anni di Serie A, il campionato cadetto. In tal senso, i brianzoli stanno cercando un mister da cui ripartire dopo l'addio di Nesta, e il nome più vicino,…