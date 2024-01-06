Monza
Mancano poco più di 24 ore alla sfida tra Monza e Palermo, big match di giornata che vale tanto in termini di classifica. I brianzoli, secondi a 60 punti, vengono da un'amara sconfitta a La Spezia per…
Il Monza, in vista del prossimo campionato di Serie B, vuole ritagliarsi uno spazio da protagonista, confermando in blocco gli elementi importanti della categoria. Tra questi c'è anche Colpani,…
Si aspettava solo l'ufficialità ed è arrivata: Paolo Bianco è il nuovo allenatore del Monza. Dopo la salvezza, arrivando in corsa, con il Frosinone, il tecnico è chiamato a misurarsi in una nuova…
Il Monza, dopo la tortuosa passata stagione in Serie A, cercherà di ritornare in massima serie dopo solo un anno. Oltre il tema legato all'allenatore, i brianzoli hanno ufficializzato il primo…
Il Monza si appresta ad affrontare, dopo tre anni di Serie A, il campionato cadetto. In tal senso, i brianzoli stanno cercando un mister da cui ripartire dopo l'addio di Nesta, e il nome più vicino,…
Il Monza ha salutato il suo tecnico, Nesta, dopo l'amara retrocessione per ripartire da zero. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i tecnici che più convincono i brianzoli sono Pagliuca,…
Terza amichevole stagionale per il Palermo. Alle ore 16:30, presso il campo sportivo di Temù, in provincia di Brescia, la squadra di Alessio Dionisi affronterà il Monza di Alessandro Nesta. La partita…
Sabato 20 luglio alle ore 16:30 presso il campo sportivo di Temù (BS) il Palermo affronterà in gara amichevole il Monza, con ingresso libero fino a esaurimento posti. La gara, inoltre, sarà trasmessa…
Continua a sorridere l'Atalanta, che dopo l'accesso in semifinale di Europa League torna a vincere in Serie A contro il Monza. All'U-Power Stadium termina 1-2 grazie alle reti di De Ketelaere nel…
E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera allo Stadio "Luigi Ferraris". Alle ore 20:45, fra le mura amiche, il Genoa ospiterà il Monza nel match valevole per la ventottesima giornata del…
Il capitano del Monza, Matteo Pessina, ha parlato del momento dei brianzoli guidati da un sempre più convincente Raffaele Palladino, in vista del match contro la Roma allo 'U-Power Stadium'. Ecco le…
L'avvento di Fabio Liverani in panchina non ha cambiato il disastroso trend stagionale della Salernitana. Altra sconfitta all'Arechi per i granata, battuti dal Monza di Raffaele Palladino e sempre più…
Termina la sfida tra Monza e Milan. 4-2 il risultato finale. Al termine della sfida ha rilasciato dichiarazioni Stefano Pioli: Monza-Milan 4-2: show ed emozioni all’U-Power Stadium. Bondo e Colombo…
Bayern Monaco, si va avanti con Tuchel: il tecnico non vuole rassegnare le dimissioni Termina la sfida delle ore 20:45 tra il Monza e il Milan. 4-2 il risultato finale. Primo tempo nel quale entrambe…
La sfida tra Monza e Milan in programma alle ore 20:45, chiude la venticinquesima di Serie A. Ecco le formazioni ufficiali della sfida. Venezia-Modena 2-2, Palumbo riprende Pohjanpalo. Palermo ancora…
Nonostante il periodo complicato il Lecco ha consolidato la posizione del tecnico Bonazzoli. Nel frattempo la società si sta muovendo sul calciomercato. E' ufficiale l'arrivo di Lamanna. Ecco la nota:…
Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha rilasciato dichiarazioni al termine della sconfitta contro il Monza. Ecco le sue parole a DAZN: LIVE Monza-Sassuolo, 22ª giornata Serie A: segui la diretta…
"Non ci saranno Berardi, Vina e Toljan, è tanta roba cambiare giocatori così importanti. Ma un solo giocatore non cambia le sorti di una squadra. Dobbiamo convincerci che è un'opportunità. Ovvio che…
Una vittoria che significa ossigeno per l'Empoli. La tripletta decisiva di Zurkowski ha piegato il Monza e, in virtù dei precedenti ko delle concorrenti Cagliari e Verona, permette ai toscani di…
Lorenzo Colombo, centravanti del Monza, nelle ultime giornate ha perso il posto da titolare. Gazzetta.it ha raccolto ieri le parole dell'attaccante, in un'intervista concessa durante la presentazione…
Dopo la vittoria contro il Frosinone, Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato a margine dell'Assemblea di Lega in corso di svolgimento a Milano: INTER - *"Da monzese spero come…