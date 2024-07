Ritiro Palermo, il 20 luglio l’amichevole contro il Monza in diretta tv

Sabato 20 luglio alle ore 16:30 presso il campo sportivo di Temù (BS) il Palermo affronterà in gara amichevole il Monza, con ingresso libero fino a esaurimento posti. La gara, inoltre, sarà trasmessa in diretta tv su Sportitalia, sul canale 60 e 560 del digitale terrestre, come comunicato nella giornata di ieri allo stesso direttore Michele Criscitiello. Al termine del test contro i brianzoli si concluderà la prima parte della preparazione pre campionato dei rosanero, prima del trasferimento a Manchester in programma martedì 23 luglio.