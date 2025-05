Monza, prime idee per la panchina: piace anche l’ex Palermo Mignani

Tre nomi in lista per la panchina dei brianzoli, tra cui l'ex rosanero Mignani

Il Monza ha salutato il suo tecnico, Nesta, dopo l'amara retrocessione per ripartire da zero. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i tecnici che più convincono i brianzoli sono Pagliuca, Mignani e Bianco. Il primo viene da una grandissima stagione con la Juve Stabia, in cui ha conquistato una semifinale playoff. Mignani, invece, si è fermato ai quarti, ma anche l'ex rosanero ha fatto un ottimo percorso con una neopromossa. Bianco, invece, ha risollevato in corsa il Frosinone e potrebbe rappresentare una valida alternativa ai due nomi citati prima.