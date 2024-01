Monza-Sassuolo, Dionisi: “Risposte positive nella ripresa. Potevamo fare di più”

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha rilasciato dichiarazioni al termine della sconfitta contro il Monza

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha rilasciato dichiarazioni al termine della sconfitta contro il Monza. Ecco le sue parole a DAZN:

RISPOSTE RICEVUTE - "Più positive nel secondo tempo rispetto al primo. Nel momento migliore nostro nel primo, abbiamo subito gol. Siamo stati poco decisi nella loro situazione da gol, in un tempo in cui eravamo poco efficaci con e senza palla. Nel secondo, chi è entrato ha fatto il massimo. Il nuovo modulo l'abbiamo provato ieri mattina, ho avuto buone risposte dagli esordienti. Oggi sarebbe stata una partita spartiacque, qualche risposta l'ho vista e altre non mi son piaciute. Il campionato è lungo, siamo nella classifica sotto al Monza, lottiamo per migliorare la nostra posizione e lo faremo fino alla fine. Ripartiamo da Bologna, sapendo che non ci sarà una partita semplice".

LAURIENTE' - "Non è carino far nomi. Nel primo tempo le risposte che mi aspettano non le ho viste, nel secondo qualcosa i più. Ripartiamo dal secondo tempo, mettendo in campo quello spirito dal primo minuto. Dobbiamo migliorarci, tirando fuori il massimo da questa stagione".

MODULO 3-5-2 - "In primis per le qualità dei nostri giocatori, abbiamo due attaccanti che possono giocare insieme. Dobbiamo trovare la miglior situazione per farli giocare in coppia. Oggi abbiamo utilizzato Mulattieri e ci riproveremo".

MERCATO - "Abbiamo le risorse per fare il nostro campionato. Abbiamo fatto scelte giovani, dare loro tempo. Potevamo fare di più, ma dobbiamo accettare quello che siamo e prenderci la salvezza partita dopo partita".

PENSIERO PER IL TIFOSO CADUTO - "Assolutamente. L'interruzione è stata la cosa più brutta della giornata. Lo saluto, siamo sollevati dal fatto che le notizie sono positive rispetto a quello che poteva essere".

