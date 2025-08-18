Monza, a rischio un big: Sassuolo all’assalto per Colpani

Il Monza, in vista del prossimo campionato di Serie B, vuole ritagliarsi uno spazio da protagonista, confermando in blocco gli elementi importanti della categoria. Tra questi c'è anche Colpani, rientrato in lombardia dopo l'annata alla Fiorentina, che ha giocato in Coppa Italia ma non è sicuro della sua permanenza in rosa. Il Sassuolo infatti, come riportato da tuttomercatoweb, è in pressing per ingaggiare il trequartista con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai nove milioni di euro, soluzione non gradita dai brianzoli ma che potrebbe cambiare idea in queste ultime settimane di mercato. Per la squadra di Bianco sarebbe una grande perdita, considerato il potenziale in cadetteria dopo anni a buonissimi livelli in massima serie.