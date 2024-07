Monza-Palermo, alle 16:30 l’amichevole: dove vederla in diretta tv e streaming

La squadra di Alessio Dionisi scenderà questo pomeriggio in campo a Temù, in provincia di Brescia.

Terza amichevole stagionale per il Palermo. Alle ore 16:30, presso il campo sportivo di Temù, in provincia di Brescia, la squadra di Alessio Dionisi affronterà il Monza di Alessandro Nesta. La partita sarà trasmessa in diretta tv ed in chiaro su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre e in versione HD sul canale 560. Il match sarà visibile anche sull’app di Sportitalia, scaricabile per dispositivi IOS, Android e anche con Google Chromecast.