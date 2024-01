Empoli-Monza, Nicola: “Gran gara di Zurkowski. Cerri? Arrivato da due giorni ma…”

Una vittoria che significa ossigeno per l'Empoli. La tripletta decisiva di Zurkowski ha piegato il Monza e, in virtù dei precedenti ko delle concorrenti Cagliari e Verona, permette ai toscani di accorciare le distanze nella zona calda della classifica. Queste le dichiarazioni ai microfoni di Dazn nel post partita del tecnico Davide Nicola per la sua prima vittoria in azzurro:

“Dovevamo mettere in pratica alcuni comportamenti. Li ho visti e sono contento per come è stata giocata questa partita. Non era facile, i ragazzi lo hanno fatto, giusto che i riflettori siano tutti per loro. In cinque giorni non si può essere perfetti ma il gruppo mi ha dato grande disponibilità, questo deve essere il nostro DNA per intraprendere il nostro percorso".