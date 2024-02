Monza-Milan 4-2: show ed emozioni all’U-Power Stadium. Bondo e Colombo decisivi

Termina la sfida delle ore 20:45 tra il Monza e il Milan. 4-2 il risultato finale. Primo tempo nel quale entrambe le compagini non perforano le difese. Da annotare l'azione al 31' dei padroni di casa con Djuric che colpisce il palo. Al 43' esce Di Gregorio per infortunio ed entra al suo posto Sorrentino. Passa un minuto e i brianzoli passano con Pessina su calcio di rigore. Nei minuti di recupero Mota raddoppia per i suoi. Al 51' rossoneri che rimangono in dieci per l'espulsione arrecata a Jovic. Al 65' Giroud e Pulisic neo entrati, creano l'azione che porta al 2-1 finalizzata dal francese. Al 88' pareggio del diavolo con l'americano che dopo l'assist di Thiaw la mette all'angolino. Neanche il tempo e gli uomini di Palladino si riportano in vantaggio con Bondo. C'è spazio anche per la rete del 4-2 con l'ex Colombo