Bayern Monaco, si va avanti con Tuchel: il tecnico non vuole rassegnare le dimissioni

Il Bayern Monaco ha deciso, per il momento va avanti con Thomas Tuchel. Nonostante le tre sconfitte consecutive (contro Bayer Leverkusen e quella di oggi fresca col Bochum in Bundesliga intervallate dal ko per 1-0 nella partita di andata per gli ottavi di Champions League contro la Lazio) la dirigenza bavarese ha intenzione di puntare ancora sul tecnico tedesco 50enne assunto da neanche un anno (è subentrato a Nagelsmann nel marzo 2023).