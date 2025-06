Monza, ufficiale: Paolo Bianco è il nuovo allenatore

IL COMUNICATO

L'arrivo del nuovo volto in panchina è stato ufficializzato tramite un comunicato: "AC Monza comunica che dal 1/7/25 Paolo Bianco sarà il nuovo allenatore della Prima Squadra biancorossa, con un contratto biennale e rinnovo automatico per un’altra stagione al raggiungimento di determinate condizioni. Nato a Foggia il 20 agosto 1977, comincia la carriera da calciatore nella squadra della sua città. Dopo le esperienze con Treviso e Catania, nel 2006 debutta in Serie A col Cagliari, dove rimane per tre anni. Nel 2009-10 veste la maglia dell’Atalanta per una stagione, prima di trasferirsi al Sassuolo. Il 18 maggio 2013 è tra i protagonisti della prima storica Promozione in Serie A del Club neroverde, con cui chiude la sua esperienza da calciatore nel 2015 e diventa subito allenatore in seconda della Primavera. Dopo aver guidato Siracusa e Sicula Leonzio in Serie C, nel 2019 entra a far parte dello staff di Roberto De Zerbi, che segue prima al Sassuolo e poi allo Shakhtar Donetsk. Il suo bagaglio di esperienza si arricchisce ulteriormente quando viene chiamato da Massimiliano Allegri per far parte del suo staff nella Juventus 2022-23. La prima panchina in Serie B di Bianco arriva nella stagione 2023-24 a Modena. Nel febbraio 2025 viene chiamato a guidare il Frosinone, che risolleva con una serie di brillanti risultati. Ora il Monza, per una nuova emozionante sfida".