Monza, Colombo: “Sto lavorando duramente. Palladino mi piace, Maldini porta qualità”

Lorenzo Colombo , centravanti del Monza , nelle ultime giornate ha perso il posto da titolare. Gazzetta.it ha raccolto ieri le parole dell'attaccante, in un'intervista concessa durante la presentazione del film “Chi segna vince” a Milano. Si parla del rapporto col gol in primo luogo, col centravanti di scuola Milan che è fermo alla doppietta realizzata contro il Verona il 5 novembre scorso:

DANIEL MALDINI - “Porta qualità, giocate, poi per me spero anche tanti assist e tante occasioni in più”.

L'ex attaccante del Milan ha disputato 17 gare in questa stagione, andando a segno tre volte, in due gare, contro Sassuolo ed Hellas Verona, e fornendo anche un assist nel corso dei suoi 1102 minuti in campo. Nell'ultimo weekend Palladino ha preferito farlo partire dalla panchina, schierando Mota come primo riferimento avanzato del tridente biancorosso.