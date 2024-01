Monza, l’ad Galliani: “Inter favorita per lo scudetto. Carboni è straordinario”

Dopo la vittoria contro il Frosinone , Adriano Galliani , amministratore delegato del Monza , ha parlato a margine dell'Assemblea di Lega in corso di svolgimento a Milano:

INTER - "Da monzese spero come lo scorso anno, ma è difficile perché l'Inter è fortissima e la favorita per il campionato. Non va bene fare pronostici, ma è la prima della classe".