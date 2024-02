Salernitana-Monza, Liverani: “Solo due vittorie prima di me, un motivo ci sarà…”

L'avvento di Fabio Liverani in panchina non ha cambiato il disastroso trend stagionale della Salernitana. Altra sconfitta all'Arechi per i granata, battuti dal Monza di Raffaele Palladino e sempre più ultimi in classifica nel campionato di Serie A. L'impresa salvezza appare obiettivamente quasi impossibile per la compagine campana, che nonostante un discreto avvio di gara non è riuscita a fare punti contro l'ottima formazione brianzola reduce dal poker di reti rifilato al Milan di Pioli nel turno precedente. Liverani prova ad analizzare il momento critico della sua squadra in sede di conferenza stampa post match.

"Noi già retrocessi? Io parlo delle mie gare. Credo che ci sia stata una differenza rispetto alla gara della settimana scorsa. Considerando le condizioni fisiche dei calciatori, soprattutto dei ricambi che ho in panchina, posso dire che siamo stati in partita per 70 minuti contro un avversario che sta attraversando un momento psicofisico importante. Oggi ai ragazzi non posso dire nulla, pur aggiungendo all'elenco un'altra sconfitta. Prima del loro gol ci sono state due occasioni importantissime con Kastanos e Tchaouna. Per me la Salernitana ha giocato alla pari dei biancorossi. Per giocare in modo diverso bisogna che ci siano le condizioni. Ho calciatori che si sono allenati per la prima volta in questa settimana. Per una serie di motivi non posso fare la difesa a 4. Ho centrali che non hanno mai giocato insieme, che parlano lingue diverse. Con così poco tempo a disposizione non si poteva fare diversamente. Ho avuto difficoltà anche a causa di infortuni muscolari in rifinitura. Purtroppo non ho la bacchetta magica. Vediamo da qui alla fine cosa potremo tirare fuori. Se sono arrivato alla ventiquattresima giornata e la Salernitana aveva vinto due partite un motivo ci sarà. Più di stare sul campo 24 ore su 24 senza concedermi un minuto libero che posso fare? Secondo me faremo punti. Non so quantificare, sono certo che miglioreremo. Quando perdi 17 partite, vuol dire che il problema c'è. La situazione la vedete tutti, già da prima del mio avvento. La mente è difficile da comprendere. Ci sono problemi fisici generali che non mi permettono di fare scelte diverse".