Inter-Salernitana, Liverani: “Bisogna trovare quadra. Dobbiamo lavorare su fiducia”

Fabio Liverani, tecnico della Salernitana, ha rilasciato dichiarazioni al termine della sfida contro l'Inter

⚽️ 16 febbraio 2024 (modifica il 16 febbraio 2024 | 23:34)

Termina il secondo anticipo della venticinquesima giornata di Serie A con la sfida tra Inter e Torino. Al termine della sfida ha rilasciato dichiarazioni Fabio Liverani:

DIFFICOLTA' - "Non avevo questa sensazione. Sapevo delle grandi difficoltà tecnico tattiche ma non di fame e cattiveria. Il livello mentale dei ragazzi non è dei migliori e bisogna trovare una quadra velocemente. Non si può essere una vittima sacrificale già prima che si giochi".

SU COSA SI LAVORA CON POCO TEMPO - "Non conta tanto se giochi a quattro o a re. La squadra deve ritrovare fame, cattiveria e voglia. Dovrò capire io chi può dare di più e chi di meno. La formazione la farà la settimana".

SQUADRA COME STA - "Qualche campanello lo avevo avuto. Ci siamo visti tre giorni. Quando le cose vanno male c'è sempre qualche problema in più, la testa ti fa nascondere. Dobbiamo lavorare sulla fiducia. Questo può darmelo solo l'allenamento di una settimana piena. La formazione non sarà più fatto dal passato dei giocatori, devo vedere chi vuole giocare".

PARLATO CON LA SQUADRA E BOATENG - "Dopo le partite difficilmente parlo a caldo. Meglio lasciarli sereni, parleremo domenica. Boateng è venuto dopo una grande inattività, non ha una condizione per poter giocare. È stato messo dentro per emergenza senza potersi allenare. Va ringraziato per la disponibilità. Non potendosi allenare e venendo da inattività, certe partite di alto livello e intensità possono essere difficili".

MANOLAS - "Si era allenato abbastanza, ha avuto un problemino stanotte. Speriamo che da domenica riusciamo a recuperarlo insieme a Fazio e ad altri giocatori di un reparto falcidiato".

MAGGIORE IN DIFESA - "Dall'emergenza, non c'era nient'altro a disposizione".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.