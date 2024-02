Salernitana, Liverani: “Inter costruita per vincere tutto, ma possiamo giocarcela”

"Domani affrontiamo una squadra dall'altissimo valore tecnico in ogni suo effettivo sta collezionando tutti i record possibili in questo campionato". Lo ha detto Fabio Liverani, intervenuto ai microfoni ufficiali del club granata alla vigilia della sfida contro l'Inter, in programma venerdì sera a San Siro. Diversi i temi trattati dal nuovo allenatore della Salernitana, approdato in Campania dopo la scelta da parte della società di sollevare dall'incarico Filippo Inzaghi. Di seguito, le sue dichiarazioni: "L’Inter ha una rosa costruita per vincere tutto ma questo non vuol dire che nella partita secca non possiamo giocarcela. Le difficoltà di questa gara non cambiano quello che deve essere il nostro percorso che dobbiamo creare mattoncino su mattoncino a partire già dalla gara di domani. Servirà una partita di voglia e sacrificio, dobbiamo essere compatti e cercare di sfruttare le occasioni che capiteranno per fare male", ha proseguito.