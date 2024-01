Calciomercato Lecco, ufficiale Lamanna: arriva dal Monza di Palladino

Eugenio è un portiere esperto classe 1989. Nella sua lunga carriera ha esordito con il Gubbio in Lega Pro dove ha totalizzato 71 presenze e vinto un campionato. Nelle stagioni successive è passato in Serie B giocando per il Bari e il Siena raccogliendo 121 presenze. Nel 2014 passa è passato al Genoa in Serie A dove ha totalizzato 59 presenze in 3 stagioni. In fine, nelle ultime stagioni ha vestito le maglie di Spezia e Monza dove ha vinto un campionato e raccolto 75 presenze.