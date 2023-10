SPAL-Pescara 1-2, Zeman tackle: “Vittoria diseducativa, dobbiamo fare altro calcio”

Il Pescara di Zdenek Zeman è lanciatissimo in Lega Pro . Cinque vittorie, un pareggio e sedici punti totalizzati in queste prime sei partite giocate (una in meno rispetto ad alcune squadre del girone B ). La squadra del boemo, nella giornata di oggi ha espugnato l'ostico campo di Ferrara, battendo la SPAL 1-2 al minuto 90' con gol di Cangiano . Ai microfoni del post gara, l'allenatore degli abruzzesi si è mostrato tutt'altro che soddisfatto per la prestazione di Merola e compagni . Di seguito, le parole di Zeman :

"Il risultato mi sta bene, la prestazione no. È diseducativa. Eravamo lunghissimi, in 60 metri non si può giocare. Cangiano è entrato per fare gol e l’ha fatto. L’ho messo anche per farci avere altre soluzioni. La difesa era troppo passiva, non seguivano la squadra quando saliva. Noi dobbiamo iniziare a giocare un altro calcio, ci danno ragione solo i numeri. Spero che la squadra impari dagli errori di oggi. Sono felice che sono venuti in tanti, li vorrei vedere sempre così. Spero siano in tanti anche mercoledì”.