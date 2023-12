Gubbio-Spal, Colucci: “Punto dà continuità e morale. Dobbiamo vincere la prossima”

La Spal non riesce a vincere. Nelle ultime cinque partite tre sconfitte e due pareggi che proiettano la formazione emiliana in piena zona playout. Ieri nella sfida contro il Gubbio il risultato è stato di 0-0. Al termine del confronto, come si legge sui canali social del club, è intervenuto il tecnico estense Leonardo Colucci :

MATCH - "Ho effettuato i tre cambi contemporanei nel secondo tempo perché ci stavamo abbassando troppo e non era quello che volevo. Abbiamo dato coraggio al Gubbio e con le sostituzioni siamo riusciti a rialzare il baricentro della squadra di una quindicina di metri, ma sbagliando qualcosa nel palleggio. Come ho già detto, tuttavia, noi dobbiamo partire da queste situazioni e avere più fiducia nei nostri mezzi".

"La continuità di risultati ti porta a essere più in fiducia e noi, in vista del prossimo impegno casalingo (previsto per sabato 9 dicembre contro l'Entella, ndr), dobbiamo fare il massimo per riuscire a portare a casa una vittoria. Lo meritiamo noi e lo meritano i nostri tifosi"