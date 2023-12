La Repubblica: “Il Palermo tira dritto: fiducia a Corini nonostante i risultati”

"Non ci sono nemmeno gli indizi e gli elementi per potere dire che la partita con il Parma sarà l’ultima spiaggia, perché la linea rimane sempre la stessa: il giudizio si vedrà alla fine", scrive il noto quotidiano.

"Il Palermo tira dritto: fiducia a Corini nonostante i risultati. Ma la frattura tra squadra e tifosi è ormai evidente". Titola così l'edizione odierna de "La Repubblica", che punta i riflettori in casa rosanero. Nonostante le due sconfitte interne di fila contro Cittadella e Catanzaro, con appena un punto conquistato in tre gare, la società ha deciso di confermare la propria fiducia nei confronti di Eugenio Corini. "Da quello che filtra da viale del Fante, l’allenatore apertamente contestato dalla tifoseria, rimane in sella alla squadra rosanero. E non ci sono nemmeno gli indizi e gli elementi per potere dire che la partita con il Parma sarà l’ultima spiaggia per un eventuale esonero, perché la linea rimane sempre la stessa: il giudizio si vedrà alla fine", si legge.