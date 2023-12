Sampdoria, Kasami: “Parma, Venezia e Palermo le più forti. La svolta coi rosanero…”

"Le favorite per me sono sicuramente Parma, Palermo e Venezia sono le più forti. Sono squadre fortissime. Ma è un campionato molto particolare. Non lo conosco molto, arrivo da fuori. Ma per quello che ho visto quelle tre squadre mi hanno stupito di più. Noi dobbiamo guardare a noi stessi. Nessuno ci regala i punti. E contro di noi tutti vogliono vincere. È sempre una grande battaglia in ogni partita, da affrontare con determinazione e fame".