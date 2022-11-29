Mediagol

Virtus Entella

Le news, i video, i gol, gli highlights e le foto relative alla Virtus Entella, club che milita in Serie C. Su Mediagol.it tutto ciò che riguarda la formazione ligure con classifiche e risultati aggiornati in tempo reale. Info, curiosità, indiscrezioni e dettagli sulla squadra allenata da Gennaro Volpe.