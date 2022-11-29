Chiappella, allenatore della Virtus Entella, è intervenuto in sala stampa in seguito alla sfida contro il Palermo: "Dopo un 3-0 è corretto fare i complimenti al Palermo, è una grande squadra che…
Virtus Entella
Una stagione in prestito in Serie C a farsi le ossa per Daniele Montevago, nonostante fosse già arrivata la Serie A con ben sei gare giocate (esordio a "San Siro" contro l'Inter e successivo esordio…
Niente big match di Serie C questa sera tra Virtus Entella e Cesena. Le due squadre - a partire dalle ore 20.45 di questa sera - si dovevano affrontare nella sfida valida per la decima giornata del…
Attraverso un comunicato ufficiale diramato il lo scorso 5 settembre, La lEga Pro aveva annunciato la la squalifica di un turno per il campo del Foggia per la gravità delle condotte dei suoi tifosi…
Palermo, senti Baldini sul Cagliari: “Ranieri ha fatto un miracolo, è una garanzia” La Virtus Entella decide di sollevare il tecnico Gennaro Volpe dopo la sconfitta subita sabato 16 settembre alle ore…
Si sono archiviati i due anticipi validi per la seconda giornata del girone B di Serie C. La Virtus Entella, dopo l'esordio casalingo con l'Ancona, terminato 1-1, cercava i primi tre punti della…
Sono due le partite in programma stasera alle 20.30, venerdì 9 settembre: Pineto-Virtus Entella e Vis Pesaro-Olbia. Sfide valide per la seconda giornata del girone B di Serie C. Di seguito, le scelte…
Ecco la nuova Coppa Italia 2023/24, iniziata già ieri 5 agosto con il primo match del turno preliminare. Il Catanzaro, neopromosso in Serie B, ha eliminato il Foggia grazie alla rete di Curcio. Oggi…
Edoardo Lancini riparte dalla Virtus Entella. Termina dopo quattro stagioni l'avventura del difensore centrale al Palermo, unico dei "superstiti" della rinascita dalla Serie D. Ottanta presenze in…
La Virtus Entella ha ufficializzato il colpo a parametro zero Edoardo Lancini. L'ormai ex difensore Palermo tornerà ad essere protagonista in Serie C. "La Virtus Entella comunica di aver acquisito i…
Edoardo Lancini ha lasciato ufficialmente il Palermo lo scorso 30 giugno, con la scadenza del contratto che legava il difensore centrale classe 1994 al club di viale del Fante. L'ex Brescia era…
Playoff Serie C, impresa del Foggia di Delio Rossi. Passano Lecco, Cesena e il Pescara
Cesena-Vicenza 0-0 Crotone-Foggia 2-2 Entella-Pescara 2-3 Pordenone-Lecco 1-3 FINAL FOUR PLAYOFF SERIE C Cesena Foggia Pescara Lecco
Playoff Serie C, formazioni ufficiali: da Crotone-Foggia a Cesena-VIicenza
Quasi tutto pronto per i match validi per il ritorno dei quarti di finale dei playoff di Serie C. Dopo lo zero a zero dell'andata, Cesena e Vicenza si affronteranno all'Orogel Stadium-Dino Manuzzi con…
Pescara, Pordenone e Foggia hanno battuto rispettivamente Virtus Entella, Lecco e Crotone. Si accontentano del pareggio Vicenza e Cesena. Con la sfida terminata 0-0. I match di questa sera erano…
Quarti di finale dei playoff di Serie C, alla fine solo una squadra riuscirà a conquistare la promozione. Tutte e quattro i match in programma oggi, 27 maggio, alle 20:30. Di seguito le formazioni…
di Anthony Massaro Quasi tutto pronto per Pesara-Virtus Entella. Il match - valido per l'andata del secondo turno (nazionale) dei playoff di Serie C - è in programma alle ore 20.30 allo stadio…
LE PROBABILI FORMAZIONI:
"La squadra sta abbastanza bene sia mentalmente che fisicamente, e sa che si sta giocando qualcosa di importante. Loro sono fortissimi, già mi hanno eliminato lo scorso anno con il Foggia. E sono più…
Serie C-Playoff: rimonta pazzesca del Foggia di Delio Rossi. Ok Entella, Vicenza e Pescara
Entella, Foggia, Vicenza, Lecco e Pescara hanno eliminato rispettivamente Gubbio, Audace Cerignola, Pro Sesto, Ancona e Virtus Verona nel 1° turno nazionale dei playoff di Serie C. Rimonta pazzesca…
Quasi tutto pronto per Foggia-Audace Cerignola, Pescara-Virtus Verona, Lecco-Ancona, Virtus Entella-Gubbio e Vicenza-Pro Sesto. I match - validi per la 1a giornata di ritorno dei playoff della fase…
Al via la fase Nazionale dei playoff di Serie C. Tredici squadre ancora rimaste in corsa e un solo posto a disposizione nel prossimo campionato di Serie B. Questa mattina è stato effettuato il…
Terminati i quarti di finale, prosegue la Coppa Italia Serie C con le delicate sfide valide per le semifinali della nota competizione. Le sfide Virtus Entella-Vicenza e Foggia Juventus Next Gen,…
Coppa Italia Serie C, al via i quarti di finale: Foggia-Catanzaro il big match
Terminati gli ottavi di finale, prosegue la Coppa Italia Serie C con le delicate sfide valide per i quarti di finale della nota competizione. Alle ore 14.30 il Foggia ospiterà il Catanzaro di Vivarini…
A partire dalle ore 17:30 sono andate di scena le gare valide per la 16a giornata del girone B di Lega Pro. In programma in data odierna i match tra Pontedera-Virtus Entella, Torres-Fiorenzuola e…