Calciomercato Virtus Entella, fatta per Lancini. L’ex Palermo riparte dalla Serie C

La Virtus Entella ha chiuso il colpo Edoardo Lancini. L'ormai ex difensore Palermo tornerà ad essere protagonista in Serie C. Arriverà a parametro zero in Liguria.

Mediagol ⚽️

Edoardo Lancini ha lasciato ufficialmente il Palermo lo scorso 30 giugno, con la scadenza del contratto che legava il difensore centrale classe 1994 al club di viale del Fante. L'ex Brescia era approdato nel capoluogo siciliano nell'estate del 2019, quando il Palermo si ritrovò costretto a ripartire dalla Serie D, diventando titolare inamovibile nella trionfale cavalcata dei ragazzi di Pergolizzi verso il professionismo. Per lui quattro stagioni con la maglia rosanero, tre delle quali da protagonista. Poi, nell'ultima annata in Serie B, sole quattro presenze per un totale di 101 minuti.