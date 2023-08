Calciomercato Palermo, ecco l’attaccante: arriva Diego Valencia dalla Salernitana

Lavori in corso.Brunori è punta di diamante e leader indiscusso dell'attacco del Palermo di Eugenio Corini. Di Mariano e Valente, frecce duttili tatticamente, la cui affidabilità e continuità di rendimento è ben nota al tecnico di Bagnolo Mella, impiegabili come estremi del tridente offensivo. Insigne il plus, in termini di qualità, estro e background, aggiunto al reparto in sede di calciomercato estivo. Mancuso garantisce una dote di esperienza e conoscenza della categoria che può risultare preziosa. Soleri ha peso specifico, gamba e straordinaria forza mentale, oltre a doti nel gioco aereo e innata propensione a spaccare in corsa le partite.