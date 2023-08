Di Mariano: “Sto lavorando per giocare la Coppa Italia. Su Palermo e Insigne…”

"Sto bene, sto recuperando, stiamo gestendo i carichi per evitare ricadute, il recupero sta procedendo alla grande, sto lavorando per essere a disposizione per la partita di Coppa Italia. Responsabilità da palermitano? L’ho già detto, è un orgoglio rappresentare tutti i palermitani e non mi pesa. Chiunque viene qui a giocare sa che giocheranno in uno stadio importante. Insigne è un ragazzo incredibile, generoso, sono contento che sia qui. Negli ultimi tredici anni sono tornato spesso, a Palermo mi sono adattato subito. È bello viversi la città e la famiglia".