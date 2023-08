Calciomercato Palermo, è ufficiale il trasferimento di Fella al Latina. I dettagli

Peppe Fella ricomincerà ancora una volta dalla Serie C. L'attaccante classe 1993 è stato girato in prestito dal Palermo al Latina di Di Donato.

Nuova avventura in arrivo per Giuseppe Fella. L'attaccante ex Monopoli è pronto a ricominciare una nuova stagione rimanendo ancora nel girone C di Serie C. Il Palermo ha girato in prestito il classe 1993 al Latina dove troverà una vecchia conoscenza da calciatore del club rosanero, ovvero il tecnico Daniele Di Donato.