Di Mariano: “Storia Palermo parla da sola! Caos Serie B, Barbera e Brunori rigorista”

"Caos Serie B? Noi ci stiamo preparando per affrontare la partita di Coppa Italia, step by step, testa al Cagliari. Se nelle prossime settimane decideranno che il campionato inizierà regolarmente ci faremo trovare pronti. Non sta a me giudicare ma dà un po’ di fastidio perché ogni anno succedono sempre le stesse cose. Rigori? Io sono sempre pronto, se Brunori si dovesse sentire pronto a calciarli è lui il rigorista. Abbiamo tutti fiducia in lui, in primis io. I presupposti sono quelli di creare una squadra più forte dell’anno scorso, l’ambizione è cresciuta e di conseguenza pure quella della squadra. Vogliamo e dobbiamo fare di più rispetto all’anno scorso".