Playoff Serie C: vincono Pescara, Pordenone e Foggia. Pareggio in Vicenza-Cesena

I risultati dell'andata del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C: da Pescara-Virtus Entella fino a Foggia-Crotone

Pescara e Foggia hanno battuto rispettivamente Virtus Entella e Crotone . Si accontentano del pareggio nei restanti due match: Lecco-Pordenone e Vicenza-Cesena . Con entrambe le sfide terminate 0-0 . I match di questa sera erano validi per l'andata del secondo turno nazionale dei playoff di Lega Pro .

Rimonta importante nella ripresa della squadra di Zdenek Zeman che era andata sotto nel primo tempo con il gol di Corbari al minuto 7'. Le reti di Davide Merola e Salvatore Aloi tra il sessantacinquesimo ed il settantaseiesimo hanno permesso al Pescara di vincere il primo atto del doppio confronto con la Virtus Entella, nonostante l'espulsione di Facundo Lescano, il quale ha anche sbagliato un calcio di rigore. Al Foggia è basato il centro di Diego Peralta al 65' per battere i ragazzi di Lamberto Zauli, favoriti nei pronostici. La compagine di Delio Rossi ha migliorato la sua situazione in vista del ritorno all'Ezio Scida di Crotone, mercoledì prossimo.