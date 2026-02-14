Entella, Chiappella: “Dopo un 3-0 è corretto fare i complimenti al Palermo, è una grande squadra”

"Dopo un 3-0 è corretto fare i complimenti al Palermo, è una grande squadra che riesce a colpirti nei momenti decisivi. Abbiamo cercato di fare con dignità provando a riaprirla, abbiamo concesso qualcosa di troppo, ma questa partita ci dà tanti spunti per proseguire il nostro percorso di crescita. Differenza di risultati in casa e fuori? In casa la produzione offensiva è maggiore e subisci meno, fuori casa questa cosa si inverte, quindi devi essere bravo a capitalizzare e non concedere gol semplici. Per fare risultato fuori casa dobbiamo essere più cinici e concreti, avere maggiore cattiveria nelle due aree".