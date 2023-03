Pesaro-Virtus Entella, Volpe: “Complimenti al gruppo, inseguiamo il nostro obiettivo”

Gennaro Volpe , tecnico della Virtus Entella , è intervenuto in sede di conferenza stampa al seguito del successo esterno contro la Vis Pesaro di Oscar Brevi . Di seguito, le parole dell'allenatore dei liguri.

“Devo fare i complimenti al gruppo, a chi ha giocato dall’inizio e a chi è entrato, tutti hanno fatto una prestazione importante. Conoscevamo le difficoltà della partita, siamo stati bravi a sbloccarla subito con un grandissimo approccio e a stringere i denti nel momento di maggiore difficoltà prima di trovare il 2-0. La gara nascondeva parecchie insidie, la Vis Pesaro ha degli ottimi giocatori. In questa fase del campionato la posta in palio è alta, la palla pesa per tutti, noi dobbiamo tenere la testa bassa e continuare a inseguire il nostro obiettivo, ovvero quello di fare più punti possibile. Tutto quello che abbiamo raccolto ce lo siamo meritato sul campo con il sudore e con la fatica”.