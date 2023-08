Entella, ecco Lancini: “Cercherò di entrare nel cuore dei tifosi. Stagione in B…”

Edoardo Lancini riparte dalla Virtus Entella . Termina dopo quattro stagioni l'avventura del difensore centrale al Palermo , unico dei "superstiti" della rinascita dalla Serie D . Ottanta presenze in totale per Lancini in maglia rosanero, solamente tre però lo scorso anno in Serie B . Per il club ligure si tratta del terzo acquisto, innesto di categoria per puntare alla promozione in cadetteria. Lancini si è presentato oggi al popolo biancoazzurro, ecco le sue dichiarazioni ai canali ufficiali della società:

"Sono davvero molto felice di essere arrivato all’Entella. Sono carico e motivato per questa nuova avventura e darò il massimo per cercare di entrare nel cuore dei tifosi. Non sono un calciatore di tante parole, per me l’unica cosa che conta è il campo. Ho voglia di dimostrare il mio valore dopo una stagione in serie B nella quale ho giocato poco. Mi impegnerò al massimo per ritagliarmi più spazio possibile e per aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi. Arrivo in una società molto seria, organizzata e strutturata. Ho sempre avuto un’ottima impressione dall’esterno dell’Entella. Tante volte in passato ho affrontato la squadra chiavarese da avversario e giocare al Comunale è sempre stato molto complicato. Adesso che ho la possibilità di vestire questa maglia posso solo promettere che darò il massimo ad ogni allenamento e a ogni partita per ripagare la fiducia della società"