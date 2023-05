Serie C-Playoff: rimonta pazzesca del Foggia di Delio Rossi. Ok Entella, Vicenza e Pescara

Rimonta pazzesca del Foggia di Delio Rossi che realizza due gol in pieno recupero (Frigeiro 94' e Kontek 97'). Dopo la sconfitta per quattro a uno nel match d'andata disputato sul campo dell'Audace Cerignola, Petermann e compagni avevano bisogno proprio di un tre a zero per staccare il pass per il turno successivo. Stadio "Pino Zaccheria" in delirio per i ragazzi allenati da Delio Rossi che possono continuare a credere nella promozione in Serie B. L'Entella batte il Gubbio tre a uno e riscatta il ko d'andata (2-0) grazie alle reti di Merkaj e Ramirez. Il Vicenza si gasa davanti al proprio pubblico e supera la Pro Sesto due a zero con il gol dell'ex PalermoStoppa e la firma di Dalmonte. Il doppio pareggio tra Lecco e Ancona (2-2 l'andata, 1-1 il ritorno) basta alla squadra bluceleste per approdare al turno successivo in virtù del miglior piazzamento in classifica al termine della regular season. Il Pescara batte tre a uno la Virtus Verona con un gol di Brosco e una super doppietta di Kraja. La squadra di Zeman continua a volare sulle ali dell'entusiasmo grazie al lavoro svolto dal tecnico boemo e alla qualità dei giocatori presenti in organico.