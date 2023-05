Palermo, il futuro è Brunori. Con i suoi gol i rosanero possono puntare alla Serie A

Quarantanove reti realizzate distribuite in ottantacinque presenze. In due stagioni, Brunori è stato uno dei protagonisti di questo Palermo, un punto fermo da cui il club vuole ripartire per puntare sempre più in alto.

Mediagol ⚽️

"Brunori, il futuro è qui. Il Palermo tratta per il rinnovo: i suoi gol per la A". Apre così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che punta i riflettori sul finale di stagione del Palermo che ha mancato la qualificazione ai playoff di Serie B proprio all'ultima giornata contro il Brescia, incappando in un pareggio.

La formazione allenata da Eugenio Corini ha bisogno di solide basi da cui ripartire per l'annata successiva ed il primo nome nella lista dei rinnovi è senza dubbio quello di Matteo Brunori. Capitano, leader e trascinatore dei rosanero, l'italo-brasiliano ha messo a segno venti reti stagionali, considerando anche la Coppa Italia, non deludendo le aspettative e l'investimento del club in estate che ha speso circa due milioni di euro per l'acquisto del suo cartellino.

Tramite il proprio account di Instagram,Brunori ha commentato il day after del pareggio deludente contro il Brescia, lasciando intendere di non voler smettere di essere uno dei protagonisti in maglia rosanero. Sarà compito della società targata City Football Group prolungare il contratto del numero nove, che attualmente scade nell'estate del 2026. L'obiettivo, come riporta l'articolo della Gazzetta dello Sport, sarebbe quello di adeguare l'ingaggio di Brunori a quanto questo ha dimostrato di valere sul campo, oltre che a far terminare la scadenza l'anno successivo, ovvero al 2027. L'accordo non sembra essere lontano: la sensazione è quella che il classe 1994 possa scrivere ancora pagine importanti di storia con il club siciliano, con il sorpasso a Luca Toni al terzo posto della classifica dei migliori bomber di sempre del Palermo che dista una sola rete.