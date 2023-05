Serie B, classifica marcatori: il “Pablito” a Lapadula. Brunori e Cheddira, gol amari

Si è conclusa la trentottesima giornata di Serie B ed anche la regular season del campionato cadetto. Si chiude il "Pablito", ovvero la classifica dei migliori marcatori, che viene vinto da Gianluca Lapadula con un totale di 21 reti. Un girone di ritorno stratosferico per l'italo-peruviano del Cagliari che è andato a segno anche nell'ultimo turno a Cosenza, decidendo la sfida con un colpo di testa sotto porta e portando i sardi al quinto posto. A segno anche Joel Pohjanpalo nel divertente match del "Tardini" di Parma, con il centravanti del Venezia al secondo posto della classifica dei cannonieri a quota 19 gol. Cartellino "timbrato" anche per Walid Cheddira nel big match del suo Bari contro il Genoa, vinto dai liguri in extremis, e per Matteo Brunori, capitano del Palermo che ha aperto le marcature contro il Brescia con uno splendido destro sotto l'incrocio dei pali.