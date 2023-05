Palermo: il punto fermo sarà Brunori. Lungo confronto tra Corini e la dirigenza

Il club rosanero è pronto a blindare il capitano Matteo Brunori fino al 2027: dialoghi aperti con l'entourage del bomber italo-brasiliano.

"Corini a rapporto dalla società ma la panchina è sua". Titola così l'edizione odierna de "La Repubblica", che punta i riflettori in casa Palermo dopo il mancato accesso ai playoff, sfumato in extremis alla luce del pareggio per 2-2 maturato al "Renzo Barbera" contro il Brescia e la vittoria conquistata poco prima del triplice fischio dalla Reggina ai danni dell'Ascoli.

"La prima risposta sul futuro del Palermo, dopo la notte del suicidio perfetto davanti a 32.235 testimoni, è che Eugenio Corini sarà l’allenatore del prossimo anno", si legge. L'altra l'ha svelata lo stesso allenatore in sede di conferenza stampa, "dopo un lungo faccia faccia con i vertici societari negli uffici". Corini, infatti, ha chiesto rinforzi in vista della prossima stagione, per "portare questa squadra dove merita", le sue parole. "Ho la visione chiara di quello che bisogna fare e anche la società, ne parliamo da due mesi".

"Parole con un messaggio chiarissimo: questo Palermo [...] ha dei limiti tecnici e mentali per puntare a grandi obiettivi e va rafforzato con una campagna acquisti di categoria. Ma [...] da questo momento, il tecnico [...] non potrà godere di una fiducia incondizionata, in vista di una prossima stagione che avrà obiettivi importanti". Un confronto, quello tra Corini e la dirigenza, durato circa 45 minuti, alla presenza del direttore generale Giovanni Gardini, del direttore sportivo Leandro Rinaudo e di Riccardo Bigon. "La sensazione è che il progetto con Corini adesso passerà alla fase 2 e avrà bisogno di un corposo intervento sul mercato", prosegue il noto quotidiano.

Il Palermo ripartirà, dunque, da uno zoccolo duro e da un punto fermo: il capitano Matteo Brunori. L'entourage del bomber italo-brasiliano, che ha chiuso la stagione siglando venti gol tra Coppa Italia e campionato, ed il club di viale del Fante sono già in contatto per prolungare il contratto che lega il calciatore ai rosanero, blindando "sino al 2027 una punta che fa gola a molti".