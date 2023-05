Palermo, Brunori sui social: “Le delusioni renderanno la gloria ancora più bella”

Due a due. E' questo il risultato finale maturato venerdì sera fra le mura dello Stadio "Renzo Barbera". Dopo aver accarezzato il sogno playoff alla luce del vantaggio per 2-0 al termine del primo tempo contro il Brescia, il Palermo ha visto sfumare l'accesso agli spareggi promozione in seguito al pari e alla vittoria conquistata in extremis dalla Reggina contro l'Ascoli. Un risultato deludente davanti ad oltre 32 mila spettatori (nuovo record stagionale) che hanno assistito all'ultimo atto della regular season di Serie B.