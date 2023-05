Entella-Pescara, Zeman: “C’è voglia di passare il turno. Giocheremo per vincere”

Le dichiarazioni di Zdenek Zeman in vista dei quarti di finale di ritorno dei playoff di Serie C tra Pescara e Virtus Entella

"Andiamo a giocare un'altra partita. Sarà importante quello che si farà e non quello che si è fatto. Stiamo bene fisicamente e mentalmente. C'è voglia di passare il turno, però dobbiamo vedere anche gli avversari. Loro hanno lottato per andare in B fino all'ultima giornata della stagione regolare. Abbiamo tutti a disposizione, squalificati a parte. Spero di indovinare l'undici iniziale. Dobbiamo giocarci la partita per vincere. Ricordandoci che c'è un avversario. Fisicamente credo che stiamo meglio di loro, ma la formazione la saprete domani sera. I tifosi al seguito? A calcio si gioca in campo, ma poi se i ragazzi sono motivati dal pubblico si possono esprimere sicuramente meglio".