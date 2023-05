Pescara, Sebastiani su Zeman: “Il suo ritorno sta attirando la gente allo stadio”

Parola a Daniele Sebastiani . Il presidente del Pescara - dopo il successo dei biancazzurri sulla Virtus Entella - nel match valido per l'andata del quarto turno dei playoff di Lega Pro , è intervenuto ai microfoni di Rete8 per approfondire la prestazione della squadra e le scelte del tecnico, Zdenek Zeman . Di seguito, le sue parole:

"Purtroppo non ha visto arrivare l'avversario, è un fallo che ci può stare e lui aveva fatto una grande partita di sacrificio fino a quel momento. Avevamo iniziato maluccio, regalando il gol all'Entella, siamo stati fortunati in occasione del palo ma poi abbiamo preso la partita in mano e l'abbiamo ribaltata. Il mister ha azzeccato i cambi? Lui è lì per questo, vede i ragazzi tutta la settimana e in partita prende le decisioni giuste. Se il Pescara avesse sempre questo pubblico, farebbe molto di più. Oggi sono stati veramente fantastici. Il ritorno di Zeman e i risultati della squadra stanno attirando la gente allo stadio. Io sono sicuro che, se avessimo fatto risultato contro il Catanzaro, il nostro campionato sarebbe stato differente, invece con quella sconfitta abbiamo perso l'entusiasmo e siamo calati".