Virtus Entella, esonerato Volpe: tra i papabili sostituti l’ex Palermo Silvio Baldini

La Virtus Entella decide di sollevare il tecnico Gennaro Volpe dopo la sconfitta subita sabato 16 settembre alle ore 20:45 in casa nel derby ligure con il SestriLevante. La formazione biancoazzurra si trova attualmente al sedicesimo posto con solo due punti conquistati in tre sfide di campionato. L'ormai ex mister della società capitana da Gozzi, aveva iniziato un percorso con il club che parte dall'ultima stagione in Serie B. Negli ultimi due campionati di Lega Pro l'obiettivo era quello di centrare la promozione. Il risultato di maggior spicco fu il raggiungimento dei quarti di finale dei playoff dove i liguri si dovettero arrendere al Palermo di Silvio Baldini, che poi vincerà gli spareggi promozione e porterà la società siciliana in cadetteria. Proprio il mister di Massa è l'idea più calda per risollevare la classifica e riaccendere le ambizione del club. L'ex Perugia e Carrarese tra le altre, è un personaggio che farebbe uscire il meglio di ogni calciatore come avvenne con lo spogliatoio rosanero. Molto appassionato e decisamente legato ai suoi valori di vita che si mescolano nel calcio, Baldini potrebbe rimettersi in gioco nella piazza ligure. Seguiranno aggiornamenti sull'indiscrezione data dal noto giornalista: Nicolò Schira.