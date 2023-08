Palermo, senti Baldini sul Cagliari: “Ranieri ha fatto un miracolo, è una garanzia”

Ranieri è stata la svolta?“Beh, d’altra parte dispiace quando viene esonerato un allenatore. A mio parere tra l’altro Liverani è un ottimo tecnico: lo dimostra soprattutto quello che ha fatto a Lecce. Non è certo l’ultimo arrivato. In più ha anche vissuto delle situazioni familiari molto difficili: diciamo che il suo passaggio al Cagliari non è coinciso con un momento per lui felice e fortunato. Sta di fatto che con l’arrivo di Ranieri le cose sono decisamente cambiate, e adesso i rossoblù si apprestano a cimentarsi col campionato di serie A.”

Sir Claudio ha dato compattezza al reparto difensivo: “Io non voglio fare valutazioni di questo tipo, addentrandomi nell’aspetto tattico che, da osservatore esterno, non posso conoscere a fondo. Mi limito a ripetere che quest’uomo meritava un premio, e il destino ha voluto riconoscerglielo mandandolo in serie A proprio all’ultimo secondo col gol di Pavoletti, quando sembrava che la promozione fosse ormai appannaggio del Bari.”

Dove può arrivare il Cagliari: “Ranieri ormai qualche capello bianco ce l’ha. Conosce a menadito non solo la serie A, ma tutti i campionati europei. Sa perfettamente cosa ci vuole al Cagliari per fare bella figura. E il fatto che al timone ci sia lui è la migliore garanzia che le cose, per i sardi, andranno bene.”