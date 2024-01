Calciomercato Sampdoria, Montevago in prestito alla Virtus Entella: è ufficiale

Una stagione in prestito in Serie C a farsi le ossa per Daniele Montevago, nonostante fosse già arrivata la Serie A con ben sei gare giocate (esordio a "San Siro" contro l'Inter e successivo esordio da titolare contro la Fiorentina) e una convocazione con l'Italia al Mondiale Under 20, grazie alle ottime prestazioni fornite con la formazione Primavera; ma questa, in estate, era stata la decisione della Sampdoria in merito al classe 2003, finito poi al Gubbio, dove però non ha trovato molto spazio, anche se si è messo in evidenza in quello che gli è stato concesso. Ma proprio il poco minutaggio, ha fatto sì che la sua esperienza in Umbria terminasse in questa finestra di calciomercato, con la risoluzione anticipata del prestito. Il giovane attaccante si è accasato nella Virtus Entella. Ecco la nota ufficiale del club ligure: