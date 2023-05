Pescara-Entella, Zeman: “Loro sono forti, mi hanno già eliminato a Foggia. Merkaj…”

Le dichiarazioni di Zdenek Zeman in vista del match tra Pescara e Virtus Entella, valido per l'andata dei quarti dei playoff di Serie C

"La squadra sta abbastanza bene sia mentalmente che fisicamente, e sa che si sta giocando qualcosa di importante. Loro sono fortissimi, già mi hanno eliminato lo scorso anno con il Foggia. E sono più forti della passata stagione. Brosco e Crescenzi sono entrambi disponibili. Non siamo teste di serie? Non cambia nulla, io voglio sempre che la squadra giochi per vincere. In casa dobbiamo fare qualcosa di più. Merkaj? Si, è lui il pericolo più grande. Lo ha dimostrato in campionato e con il Gubbio. Ma anche Ramirez, ci fece male in coppa Italia con la Sampdoria. Non basta il secondo tempo fatto con la Virtus Verona, domani dobbiamo fare di più e possiamo farlo. Dobbiamo prendere i riferimenti giusti e comportarci di conseguenza".