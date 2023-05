Entella, Volpe sul Pescara: “Squadra in salute, Zeman maestro. Sarà una gara aperta”

“Domani affronteremo una squadra in grande salute, con giocatori importanti che si sono meritati, come noi, il passaggio del turno. Sarà una partita aperta, dovremo essere squadra con la “S” maiuscola. Servirà saper leggere le tante fasi della partita che vivrà di momenti ed episodi. L’atteggiamento dovrà essere quello di lunedì con il Gubbio perché è quello che serve per cercare di ottenere un risultato o raggiungere un obiettivo. Il piccolo dispiacere è non avere a disposizione diversi giocatori importanti per questo finale di stagione, anche se qualche defezione è inevitabile. Chi è partito per Pescara dovrà farsi trovare pronto sia che scenda in campo dall’inizio sia che lo faccia a gara in corso. Sappiamo le difficoltà che troveremo e che partita sarà, quanto rispettiamo il Pescara e il suo allenatore. Zeman è un vero maestro ed è riuscito a riportare gioco ed entusiasmo. Sappiamo come siamo arrivati, lottando gara dopo gara, a questo punto dei play off e cercheremo in tutti i modi di continuare a fare il massimo. Per noi, per i tifosi e per tutta la società”.