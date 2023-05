Playoff Serie C, formazioni ufficiali: da Crotone-Foggia a Cesena-VIicenza

Quasi tutto pronto per i match validi per il ritorno dei quarti di finale dei playoff di Serie C. Dopo lo zero a zero dell'andata, Cesena e Vicenza si affronteranno all'Orogel Stadium-Dino Manuzzi con De Rose e compagni che hanno a disposizione due risultati su tre per accedere alla final four in virtù del miglior piazzamento conseguito al termine della regular season. Il Foggia di Delio Rossi ha battuto uno a zero il Crotone di Zauli e proverà in terra calabrese a conquistare un pass per il prossimo turno. Vittoria per due a uno del Pescara sull'Entella con Zeman che causa squalifica giocherà il ritorno senza Facundo Lescano, attaccante di riferimento dello scacchiere biancazzurro. Nella gara d'andata il Pordenone ha superato il Lecco di misura con un calcio di rigore che ha mandato su tutte le furie il patron Di Nunno, protagonista di un'invasione di campo che ha fatto il giro del web.