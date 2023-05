Crotone-Foggia, probabili formazioni: Zauli sfida Delio Rossi per la semifinale

Crotone e Foggia in campo questa sera, mercoledì 31 maggio, con fischio d'inizio alle 20:30, per il match di ritorno del secondo turno della fase ‘nazionale' dei playoff della Serie C 2022-2023. Oggi verrà decretato chi, tra le due compagini, giocherà la Final Four: si decide tutto in 90 minuti, chi vince prosegue la corsa, mentre chi perde abbandona il sogno promozione. Nella gara di andata il Foggia ha battuto per 1-0 il Crotone grazie alla rete di Peralta messa a segno all'inizio della ripresa.