Coppa Italia Serie C, al via i quarti di finale: Foggia-Catanzaro il big match

Terminati gli ottavi di finale, prosegue la Coppa Italia Serie C con le delicate sfide valide per i quarti di finale della nota competizione. Alle ore 14.30 il Foggia ospiterà il Catanzaro di Vivarini - capolista del Girone C di Serie C - nel big match di giornata. Allo stesso orario il Vicenza sarà ospite della Viterbese. Nel tardo pomeriggio la Virtus Entella affronterà il Renate e il Padova disputerà una gara dall'elevato coefficiente di difficoltà contro la Juventus Next Gen.