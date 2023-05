PLAYOFF SERIE C, PRIMO TURNO NAZIONALE: TUTTI GLI ACCOPPIAMENTI

Al via la fase Nazionale dei playoff di Serie C. Tredici squadre ancora rimaste in corsa e un solo posto a disposizione nel prossimo campionato di Serie B. Questa mattina è stato effettuato il sorteggio dal quale sono emersi gli accoppiamenti che verranno disputati in doppia sfida (andata e ritorno) giovedì 18 maggio e lunedì 22 maggio. Il Pescara di Zdenek Zeman dovrà fare i conti con la Virtus Verona. Quest'ultima favola della competizione, reduce da due successi consecutivi con Novara e Padova.