Playoff Serie C, il Foggia passa in extremis. Avanti anche Cerignola e Virtus Verona

Si è appena concluso il secondo turno dei playoff di Lega Pro dei tre gironi: A, B e C. I match disputati a partire dalle ore 18.00 sono stati: Audace Cerignola-Monopoli, Foggia-Potenza e Pro Sesto-Renate. Alle 15.00 è andata di scena la disputa tra Gubbio e Pontedera terminata con il risultato di: 1-1. Padova-Virtus Verona è iniziata alle 19.30, ed il risultato tra le due compagini è stato di 0-1. Carrarese-Ancona, gara valida per il posticipo delle 20.30 di questo turno eliminatorio di Serie C è ancora in corso, ed è fermo sul parziale di 0-0.