Serie C, 2a giornata girone B: pari e no gol in Pineto-Entella. Vince ancora l’Olbia

Si sono archiviati i due anticipi validi per la seconda giornata del girone B di Serie C. La Virtus Entella, dopo l'esordio casalingo con l'Ancona, terminato 1-1, cercava i primi tre punti della stagione, contro il neopromosso Pineto, campione dell'ultimo girone F di Serie D. Il club guidato in panchina da Daniele Amaolo, in seguito al conseguimento del primo punto della stagione, tra le mura del Gubbio, è riuscito a strappare un altro pareggio, questa volta di spessore, al cospetto degli uomini di Gennaro Volpe. Al "Pavone-Mariani" il tabellino è rimasto sempre fermo sullo zero a zero, dividendo la posta in palio tra le due squadre a confronto questa sera. L'ex difensore del Palermo, Edoardo Lancini, dopo aver guardato dalla panchina il debutto stagione in C dei liguri, ha fatto il suo debutto dal primo minuto, sul rettangolo verde abruzzese, rimanendo in campo per tutti i 90' di gioco. Parte a razzo il campionato dell'Olbia, che dopo aver battuto il Cesena al debutto, strappa tre punti d'oro sul campo della Vis Pesaro. In gol Gabriele Bellodi al minuto 79'.