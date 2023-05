Pescara-Entella, probabili formazioni: Zeman vuole la sua rivincita. Merola vs Merkaj

La piazza biancazzurra ospiterà il primo atto di questa suggestiva sfida, tra due squadre attrezzate per dare spettacolo. Sugli spalti abruzzesi è tornato l'entusiasmo, soprattutto grazie al ritorno di Zdenek Zeman in panchina, che ha ridato gioco e anima ad una squadra, che con Colombo rischiava seriamente di essere superata in graduatoria dalle numerose contendenti.

Il terzo posto consolidato nella regular season del raggruppamento meridionale ha permesso al 'Delfino' di partire dal primo turno nazionale, nel quale Merola e compagni sono riusciti ad eliminare la favola Virtus Verona. La banda del boemo, grazie al successo nel doppio confronto con i veneti, troverà di fronte la Virtus Entella: terza forza del girone B di Lega Pro, che grazie ai settantanove punti totalizzati è stata definita testa di serie, insieme a Crotone, Cesena e Pordenone. Dunque, nelle due sfide, i liguri si potranno accontentare anche di un pareggio per centrare le semifinali.

Per forza di cose sarà il Pescara a ricercare con maggiore convinzione la vittoria, a partire dalla prima delle due dispute, che sarà giocata questa sera tra le mura biancazzurre dell'Adriatico. Un occasione da non fallire per Zeman e i suoi ragazzi, reduci da un percorso di crescita importante, non solo dal punto di vista dei risultati ottenuti, ma anche per qualità di calcio espresso.

Caratteristica principale dell'allenatore nativo di Praga, quello di dare una chiara identità alle sue squadre attraverso il suo marchio di fabbrica, il consueto 4-3-3 audace e propositivo: baricentro alto come la linea del pressing, squadra corta e aggressiva, sensibilmente fluida e concreta in transizione e nella tessitura delle trame offensive.

Pescara-Entella, Zeman: “Loro sono forti, mi hanno già eliminato a Foggia. Merkaj…” — I favoriti del match sono sicuramente i liguri di Gennaro Volpe. Come il Pescara, anche la Virtus Entella si è rivelata - secondo i numeri - il terzo miglior attacco del girone corrispondente. Sessanta i gol fatti da Ramirez e compagni, di cui tredici siglati dal bomber Silvio Merkaj. Interessante lo scontro a distanza con l'ex del match: Facundo Lescano, attuale centravanti del 'Delfino' e autore di ben diciannove centri, di cui dieci da quando il boemo è subentrato in panchina. Altro dato che specifica un netto miglioramento in fase offensiva della compagine biancazzurra con Zeman alla guida.