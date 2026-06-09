Dopo una stagione di alto profilo per l'Entella, è il momento di programmare il futuro. E il primo passo è stato reso ufficiale oggi: Mister Chiappella ha rinnovato il suo contratto fino al 2028. Il 38enne ha dimostrato di non soffrire il salto di categoria, portando idee e carattere al servizio della squadra. Questa è infatti la sua seconda esperienza in carriera, la prima in cadetteria, e ha saputo adattarsi alle difficoltà conquistando una salvezza diretta impronosticabile a inizio anno. E adesso il futuro di questa avventura è ancora tutto da scrivere, dopo una grandiosa annata vissuta.

IL COMUNICATO

La decisione di continuare insieme è stata resa nota tramite un comunicato della società ligure: "Avanti insieme. È stato raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto di Andrea Chiappella fino al 30 giugno 2028. Arrivato a Chiavari nell’estate del 2025, mister Chiappella ha guidato la squadra nella stagione del ritorno in Serie B, contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo salvezza e ponendo le basi per la prosecuzione di un percorso tecnico e umano condiviso con il club. Il rinnovo rappresenta la volontà reciproca di dare continuità al lavoro avviato nell’ultimo anno, nel segno della programmazione, della crescita e della convinzione comune di poter continuare a costruire insieme il futuro biancoceleste".

Il tecnico stesso ha rilasciato delle dichiarazioni sul rinnovo di contratto appena firmato: "Questo prolungamento nasce da sentimenti reciproci di gratitudine, determinazione e dalla convinzione di poter continuare a crescere insieme. Siamo reduci da una stagione che ha rappresentato per tutti un nuovo inizio, culminato con il raggiungimento di un obiettivo importante e tutt’altro che scontato. Abbiamo costruito basi solide, ma il percorso è ancora lungo. Non vedo l’ora di ripartire e continuare a lavorare insieme a questo gruppo, alla società e ai nostri tifosi", conclude Chiappella.

Vuoi restare sempre informato su tutto quello che accade nel campionato di Serie B? Su Mediagol.it! trovi notizie, aggiornamenti e approfondimenti dedicati al torneo cadetto, una delle competizioni più equilibrate e appassionanti del calcio italiano. Dalle trattative di mercato alle decisioni degli allenatori, dalle sfide playoff e playout alla lotta per la promozione in Serie A, Mediagol.it! segue con attenzione tutte le squadre protagoniste della stagione. Risultati, classifiche, calendario, curiosità e indiscrezioni: tutto quello che serve per vivere da vicino il campionato di Serie B lo trovi su Mediagol.it!